Помогите решить это, пожалуйста, умение выполнять вычисление и преобразования
Алгебра
Помогите решить это, пожалуйста, умение выполнять вычисление и преобразования
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Вот как то так получилось
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