Помогите решить! Из 225 кг руды получили 34.2 кг меди. Каково процентное содержание меди в руде.

Математика
Помогите решить! Из 225 кг руды получили 34.2 кг меди. Каково процентное содержание меди в руде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропорция 225кг-100% 34.2кг-х% от сюда х=(34.2*100)/225=15.2% Ответ:В руде 15.2% меди
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