Помогите решить Химию, 8 класс (см. вложение) 20 баллов лучшему
Химия
Помогите решить Химию, 8 класс (см. вложение) 20 баллов лучшему
Ответ(ы) на вопрос:
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Масса раствора равна массу вещества /на массовую долю вещества.
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