Помогите решить,очень прошу ,не знаю как решить очень срочно

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Помогите решить,очень прошу ,не знаю как решить очень срочно
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Гость:
1) Ампир 2)О.И Бове 3)Большой кремлёвский дворец 4)И.М Карамзин   6)А.Бутлеров-химик Н.Лобачевский-математик В.Петров-физик Сейчас попробую 5 написать.
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