Помогите решить по математике с решением За 80 см шёлка и 2,5 м шерсти заплатили 336 ?? 40 к. Какова цена 1 м шерсти, если 1 м шёлка стоит 58 руб?

Математика

Помогите решить по математике с решением За 80 см шёлка и 2,5 м шерсти заплатили 336 ?? 40 к. Какова цена 1 м шерсти, если 1 м шёлка стоит 58 руб?

Автор: Гость