Помогите решить по математике с решением За 80 см шёлка и 2,5 м шерсти заплатили 336 ?? 40 к. Какова цена 1 м шерсти, если 1 м шёлка стоит 58 руб?
Математика
Помогите решить по математике с решением За 80 см шёлка и 2,5 м шерсти заплатили 336 ?? 40 к. Какова цена 1 м шерсти, если 1 м шёлка стоит 58 руб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58*0.8=46,4р(отдали за шёлк) 336,4-46,4=290р(за всю шерсть.) 290/2,5=116р.за (метр шерсти)
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