Помогите решить, пожалуйста;с

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Н - середина АВ. DH - медиана и высота в равностор.треугольнике. СН - медиана к основанию равнобедр.треугольника, значит СН и высота, тогда искомый двугранный угол это угол CHD. CH=кореньиз (20-4)=4. DH=кореньиз (16-4)=2*кореньизтрех. Косинус угла СНD=DH/CH=2*кореньизтрех/4= кореньизтрех/2, значит искомый угол равен 30 градусам.