Помогите решить, пожалуйста . Вычислите площадь фигуры ограниченной лиеями. у=2х^2, у=0. х=2

Математика
Помогите решить, пожалуйста . Вычислите площадь фигуры ограниченной лиеями. у=2х^2, у=0. х=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С точки зрения геометрии определённый интеграл это площадь. Чертим рисунок, по которому определяем площадь какой фигуры необходимо найти (обозначена жёлтым цветом), и пределы интегрирования. В нашем примере фигура ограничена на отрезке [0;2], график функции 2х² лежит над осью ОХ, поэтому ед².
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