Помогите решить пример его даже калькулятор не берет 38:(953 350:50-57 198:3
Математика
Помогите решить пример его даже калькулятор не берет 38:(953 350:50-57 198:3
Ответ(ы):
Гость:
38:(953350:50-57198:3)=38:(19067-19066)=38:1=38
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