Помогите решить срочно. Выбери и обведи нужный глагол. Example:Tiny was/were at home yesterday. 1 There was/were a lot of sheep on the farm. 2 The weather wasn't/weren't rainy last month? 3 Were/Was you in the mountains la...

Английский язык
Помогите решить срочно. Выбери и обведи нужный глагол. Example:Tiny was/were at home yesterday. 1 There was/were a lot of sheep on the farm. 2 The weather wasn't/weren't rainy last month? 3 Were/Was you in the mountains last month?--No,l wasn't/weren' 4 The xow's eyes was/were big and kind. 5 Where was/were they three days ago? 6 lt was/were time to go to bed.
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Ответ(ы):
Гость:
1was 2were 3wasnt 4Were, wasnt 5were 6were 7was
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