Помогите срочно номер 3 заранее спс
Математика
Помогите срочно номер 3 заранее спс
Ответ(ы):
Гость:
1) a=7 см b=6 см p= 26см 2) a=3 см b=14 см p=34 см 3) a=2 см b=21 см p=46 см 3) a=1 см b=42 см p=86 см
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