Помогите решить уравнение: 8y+2y=60 11x-2x=306
Математика
Помогите решить уравнение: 8y+2y=60 11x-2x=306
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8у+2у=60 у=60-(8+2) у=50 11х-2х=306 х=306-(11-2) х=297
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