Помогите решить уравнение пжлст 25^(-x)=1/5

Математика
Помогите решить уравнение пжлст 25^(-x)=1/5
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