Прочитайте каждое предложение и выберете из приведенных ниже выражений соответс??вующее ему(впишите справа номер соответствующего выражения). а) сумма числа 12 и произведения чисел 4 и 2. б) произведение суммы чисел 12 и 4 на...

Математика

Прочитайте каждое предложение и выберете из приведенных ниже выражений соответс??вующее ему(впишите справа номер соответствующего выражения). а) сумма числа 12 и произведения чисел 4 и 2. б) произведение суммы чисел 12 и 4 на число 2. в) частное числа 12 и разности чисел 4 и 2. г) произведение суммы чисел 12 и 4 на разность чисел 12 и 2. 1) (12+4) (12-2) 2) 12:4-2 3) 12+4*2 4) 12+ 4 * 12 - 2 5) 12: (4-2) 6) 12*4+2 7)12*4+12*2 8)12-4:2 9)(12+4)*2

Автор: Гость