Определить правильное значение слова неделя

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Определить правильное значение слова неделя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единица исчисления времени, равная семи дням, от понедельника до воскресенья включительно.
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