Помогите пожалуйста оешить способом пропорции и со схемой номер 174

Гость: Гость:

Пусть столбов будет Х Тогда для расстояния 4 м было Х столбов, а для расстояния 5 м было Х + 8 5/х+8 = 4/х 5х = 4 * (х +8) 5х = 4х + 32 5х - 4х = 32 х = 32 столба