Помогите пожалуйста оешить способом пропорции и со схемой номер 174
Математика
Помогите пожалуйста оешить способом пропорции и со схемой номер 174
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть столбов будет Х Тогда для расстояния 4 м было Х столбов, а для расстояния 5 м было Х + 8 5/х+8 = 4/х 5х = 4 * (х +8) 5х = 4х + 32 5х - 4х = 32 х = 32 столба
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