Помогите решить уравнения: 0.6у+4=0.2у 2-3.5а=1.5а
Математика
Помогите решить уравнения: 0.6у+4=0.2у 2-3.5а=1.5а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6у-0,2у=-4 0,4у=-4 у=-4/0,4 у=-10 2=1,5а+3,5а -5а=-2 5а=2 а=2/5=0,4
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