Помогите решить в упрощенном виде 12a-9a-0a+7a,если а =943
Математика
Помогите решить в упрощенном виде 12a-9a-0a+7a,если а =943
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12а - 9а - 0а + 7а = 3а - 0а + 7а = 3а + 7а = 10а 10*943 = 9430
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