Помогите решить все на мера пж

Алгебра
Помогите решить все на мера пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) an=2n^2-3n a4=32-12 a4=20 Ответ:4 2)a7=5-2*6 a7=5-12 a7=-7 Ответ:2
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