А)8/18 - 8/27= б)7/16 - 5/24= в)2/11 - 1/12= г)12/13 - 15/26= д)9/28 - 11/35= е)39/40 - 19/28= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
А)8/18 - 8/27= б)7/16 - 5/24= в)2/11 - 1/12= г)12/13 - 15/26= д)9/28 - 11/35= е)39/40 - 19/28= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ будет а ) 85 , б)34 , в)63 , г)67, д)36 , е) 54
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