А)8/18 - 8/27= б)7/16 - 5/24= в)2/11 - 1/12= г)12/13 - 15/26= д)9/28 - 11/35= е)39/40 - 19/28= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
А)8/18 - 8/27= б)7/16 - 5/24= в)2/11 - 1/12= г)12/13 - 15/26= д)9/28 - 11/35= е)39/40 - 19/28= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ будет а ) 85 , б)34 , в)63 , г)67, д)36 , е) 54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Расположите в правильном порядке процессы, происходящие при спокойном выдохе. 1) грудная стенка опускается 2) лёгкие сжимаются 3) объём груд...
Ответить
Геометрия
Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.
Ответить
Английский язык
1)Вставьте пропущенное слово. She had_____(argue) with her mother about her career ladder. 2) Найдите лишнее слово. а)garlic b)onion c)challot...
Ответить
Математика
Школа 12345 привезла на турнир учеников 6, 7 и 8 класса. Треть учеников - девочки четных классов, четверть - девочки младше 8 класса , шестая часть...
Ответить
География
Перечисли пять межостровных морей
Ответить