Расположите в правильном порядке процессы, происходящие при спокойном выдохе. 1) грудная стенка опускается 2) лёгкие сжимаются 3) объём грудной клетки уменьшается 4) диафрагма поднимается вверх 5) воздух выходит из дыхате...

Биология

Расположите в правильном порядке процессы, происходящие при спокойном выдохе. 1) грудная стенка опускается 2) лёгкие сжимаются 3) объём грудной клетки уменьшается 4) диафрагма поднимается вверх 5) воздух выходит из дыхательных путей наружу 6) межрёберные мышцы расслабляются

Автор: Гость