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Помогите решить x/6,2=5,25
Математика
Помогите решить x/6,2=5,25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/6,2=5,25 х=5,25*6,2 х=32,55
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