Помогите решить задачу 1295

Гость: Гость:

Собственная скорость лодки: 4,5 км/ч Собственная скорость течения: 2,5 км/ч Скорость по течению: Скорость против течения: Путь, который лодка пройдет по течению за 4 часа: - формула пути Составляем выражение: (км) - пройдет лодка за 4 часа по течению Путь, который лодка пройдет против течения за 3 часа: - формула пути Составляем выражение: (км) - пройдет лодка за 3 часа против течения