В треугольнике abc, угол a= 50 градусов, угол c=30 градусов, сравните стороны треугольника
Геометрия
В треугольнике abc, угол a= 50 градусов, угол c=30 градусов, сравните стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол b=90 градусов т.к всего в сумме должно получиться 180
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