Два проводника:один R1-сопротивлением 5 Ом, а другой R-неизвестного сопротивления-с??единены так,кк показано на схеме(последовательно).Чему равна сила тока в проводнике,сопротивление которого не известно. Еще на схеме показано ...

Физика

Два проводника:один R1-сопротивлением 5 Ом, а другой R-неизвестного сопротивления-с??единены так,кк показано на схеме(последовательно).Чему равна сила тока в проводнике,сопротивление которого не известно. Еще на схеме показано значение U=1,5 В

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