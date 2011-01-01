Слово в которых количество звуков равна каличество букв в каждом слове 3 слога.
Русский язык
Слово в которых количество звуков равна каличество букв в каждом слове 3 слога.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина на слоги ма ши на
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