Слово в которых количество звуков равна каличество букв в каждом слове 3 слога.

Русский язык
Слово в которых количество звуков равна каличество букв в каждом слове 3 слога.
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Гость:
Машина на слоги ма ши на 
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