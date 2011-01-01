Написать! Школьная форма в учреждениях за и против По 3 Аргумента!!!
Обществознание
Написать! Школьная форма в учреждениях за и против По 3 Аргумента!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За)Все на равных,не будет кто лучше кто хуже,дисциплина, снимает вопрос что одеть с утра, убивает социальное неравенство, минусы) Нет индивидуальности детей,форма ужасно надоедает, не возможность выразить себя
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