Комбинезон стоил 260 руб. Сначала его цена снизилась на 25%, а потом повысилась на 20%. ??ак изменилась начальная цена комбинезона и на сколько?
Математика
Комбинезон стоил 260 руб. Сначала его цена снизилась на 25%, а потом повысилась на 20%. ??ак изменилась начальная цена комбинезона и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоимость комбинезона - 260 рублей Снижение цены - 25% = 0,25 Повышение цены - 20% = 0,2 Составляем выражение, чтобы узнать на сколько рублей снизилась цена: Вычитаем из стоимости комбинезона 65 рублей: Составляем выражение, чтобы узнать на сколько рублей повысилась цена: Складываем 39 рублей и стоимость комбинезона после снижения цены: Ищем разницу между начальной и конечной ценой: Ответ: начальная цена снизилась на 26 рублей
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