Производство орудий труда способствовало
Обществознание
Производство орудий труда способствовало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда люди изобрели орудие труда это способствовало тому что они смогли расселяться по земле, жить там где холодно потому что благодаря орудиям труда они научились "ловить" огонь- перетирая два камня об друг друга, шить себе из шкур одежду, с помощью изобретенных иголок, строить шалаши. С помощью каменного топора они могли рубить деревья. Так же заостренный наконечник копья, помогал лучше на охоте, он состоял из камня, привязанного к копью, волокнами растений или шкурами животных. думаю так)
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