Найди спрятанную шутку. Ел старик хлеб сухой , откуда же под столом рыбьи кости. на??ди ошибку
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Найди спрятанную шутку. Ел старик хлеб сухой , откуда же под столом рыбьи кости. на??ди ошибку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ел старик ХЛЕБ С УХОЙ.... рыбьи кости из ухи
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