Помогите решить задачу номер 291

Математика
Помогите решить задачу номер 291
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58*12=696(мес.)-занято 2)696-667=29(мес.)-свободно Ответ. 29 свободных мест осталось
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