Помогите решить задачу. первое число 8.1. второе число составляет 5/9 от первого чи??ла и 3/4 от третьего числа. найдите второе и третье числа. пожалуйста

Математика
Помогите решить задачу. первое число 8.1. второе число составляет 5/9 от первого чи??ла и 3/4 от третьего числа. найдите второе и третье числа. пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.1*5:9=4.5 второе число4.5:3*4=6 третье число
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