Помогите решить задачу. первое число 8.1. второе число составляет 5/9 от первого чи??ла и 3/4 от третьего числа. найдите второе и третье числа. пожалуйста

Математика

Помогите решить задачу. первое число 8.1. второе число составляет 5/9 от первого чи??ла и 3/4 от третьего числа. найдите второе и третье числа. пожалуйста

Автор: Гость