Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъё...

Математика

Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъёме - со скоростью 7 км/ч,на спуске - 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипедист на весь путь?

Автор: Гость