Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъё...

Математика
Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъёме - со скоростью 7 км/ч,на спуске - 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипедист на весь путь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10\10=1ч по ровн дор 2  7\7=1ч при подъеме 3  24\12=2ч при спуске 4  1+1+2=4ч на весь путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Назовите пожалуйста все равнины и горы Евразии
Ответить
Биология
В каком издании размещена информация о дикорастущих растениях , под угрозой исчезновения
Ответить
Математика
Приближение десятичых дробей.если первая отброшенная или заменённая нулями цифр??-0,1,2,3 или 4,то цифру,стоящую перед ней.... Продолжить правило.
Ответить
Математика
-35 : (-7) -0,84 : (-2,4) помогите)
Ответить
Математика
Помогите решить очень срочно номер 3.
Ответить