Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъё...
Математика
Помогите решить задачу,пожалуйста))) Велосипедисту необходимо преодолеть путь ,состоящий из трёх участков :7 км подъёма,10 км ровной дороги и 24 спуска.Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч,но подъёме - со скоростью 7 км/ч,на спуске - 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипедист на весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10\10=1ч по ровн дор 2 7\7=1ч при подъеме 3 24\12=2ч при спуске 4 1+1+2=4ч на весь путь
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