Помогите решить задачу! в треугольнике АВС проведена биссектриса ВД угол А=75 град??сов, угол С = 35 градусов . 1) докажите что треугольник ВДС равнобедренный 2) сравните отрезки АД и ДС

Геометрия
Помогите решить задачу! в треугольнике АВС проведена биссектриса ВД угол А=75 град??сов, угол С = 35 градусов . 1) докажите что треугольник ВДС равнобедренный 2) сравните отрезки АД и ДС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)угол В = 180-35-75=70° Из ∆ВДС: угол ДВС = 1\2 угла В= 35°,как и угол С(из дано).Значит ∆ВДС равнобедренный с основанием ВС. 2)в ∆АВС ВС - самая длинная сторона, так как лежит напротив самого большого угла (А=75°). АД-часть стороны АС исходного треугольника, а ДС=ВС (из равнобедренного ∆ВДС).Поэтому ДС больше АД.
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