Помогите решить задачу:Ваня и Коля пошли в школу в 8ч.30мин. У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Математика
Помогите решить задачу:Ваня и Коля пошли в школу в 8ч.30мин. У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Ответ(ы):
Гость:
Если в 8.30 они вышли и ваня шел за другом 12 мин то 8.30+0.12=8.42 это время которое всего ваня потратил дойдя до коли то есть коля был в пути всего 12 минут
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