Помогите решите и скиньте как именно вы решили
Алгебра
Помогите решите и скиньте как именно вы решили
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Гость:
Наверное ответ 3)-0,75;+бесконечность
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