Пожалуйста , срочно надо . Заранее спасибо большое. ЭССЕ : " Дело за юношей , совесть за взрослых , молитва за стариков".

Обществознание

Пожалуйста , срочно надо . Заранее спасибо большое. ЭССЕ : " Дело за юношей , совесть за взрослых , молитва за стариков".

Автор: Гость