Пожалуйста , срочно надо . Заранее спасибо большое. ЭССЕ : " Дело за юношей , совесть за взрослых , молитва за стариков".
Обществознание
Пожалуйста , срочно надо . Заранее спасибо большое. ЭССЕ : " Дело за юношей , совесть за взрослых , молитва за стариков".
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