Немецкий. Надо решить 4 задания. Знаю, фото плохое получилось.
Немецкий язык
Немецкий. Надо решить 4 задания. Знаю, фото плохое получилось.
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Гость:
1) musste 2) konnten 3) durftet 4) wolltest 5) sollte В предложениях поменяются только вот эти ↑ глаголы:з
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