Запишите по два рациональных и иррациональных числа , расположенных между числам?? 2 и 2,1

Математика
Запишите по два рациональных и иррациональных числа , расположенных между числам?? 2 и 2,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рациональные: 1)2.01 2)2.05 Иррациональные: 1)√(4.1) 2)√(4.2)
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