lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;
Математика
lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 450 : 30 = 15 (стр. /день) производительность верстальщика по плану. 2) 15 + 3 = 18 (стр./день) производительность верстальщика по факту. 3) 450 : 18= 25 (дней) фактическое время работы 4) 30 - 25 = 5 (дней) Ответ: на 5 дней раньше верстальщик выполнил задание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии
Литература
Русский язык
Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее...