lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;

Математика
lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 450 : 30 = 15 (стр. /день)  производительность  верстальщика по плану. 2) 15 + 3 =  18 (стр./день) производительность верстальщика по факту. 3) 450 : 18= 25 (дней)  фактическое время работы 4) 30 - 25 = 5 (дней) Ответ:  на  5 дней раньше  верстальщик выполнил  задание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Открытие материков океанов остались в прошлом. Опишите роль космических технологий в развитии географии
Ответить
Биология
Особенности эвглены зелёной!!!!!!
Ответить
Литература
Вспомни пословицы которые можно использовать в качестве названия к немецкой народной сказке Кукушка
Ответить
Русский язык
Напишите текст рассуждение-объяснение "что такое существительное?" в научном стиле Пожалуйста очень надо!!! Из трех абзацев. Как можно скорее...
Ответить
Математика
Задача в огороде собрали 24 кг лука чеснока в 4 раза меньше чем лука а моркови в 5 раз больше чем чеснока сколько килограмм моркови собрали
Ответить