lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;

Математика

lt;pgt;верстальщик за 30 дней должен был сделать 450 страниц но он верстал в день на 3 с??раниц больше На сколько дней раньше он выполнил заданиеlt;/pgt;

Автор: Гость