Розв'яжіть нерівність |5х – 2|lt;3. 9. Розв'яжіть нерівність (х – 4)(х + 7) lt; 0

Алгебра
Розв'яжіть нерівність |5х – 2|lt;3. 9. Розв'яжіть нерівність (х – 4)(х + 7) lt; 0
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