Помогите с #145 срочно
Русский язык
Помогите с #145 срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторым(~~~~~~,порядковое числительное) витязем был (какой?)славный(~~~~~~,прилагат,И.п.) Анатай-батыр. Он ничем никому не уступал,разве ростом чуть-чуть.Зато силой наделен был(какой?)самой(~~~определит.местоимен.),большой(~~~~,прилаг.Т.п.) Конь у него,как подобает батыру прозывался Октор-(какая?)гнедая(~~~~,прилаг.И.п.)стрела! Отец Анатая тоже был на (какой?)большой(~~~~,прилаг.П.п.) войне, в (каком?)далёком(~~~~,прилаг.П.п.) походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу (какую?)луноликую (~~~~,прилаг.В.п.) - Мырзакуль-Бийкеч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Три лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа - лис вчера испёк, сладкий ягодный пирог . Какие здесь слова в которых есть проверяемые звон...
Русский язык
Сформулируйте небольшое высказывания на одну из тем, использовав для обоснования своей мысли афоризмы
Русский язык
Запиши текст,вставляя недостающие буквы и объясняя орфограммы.Подчеркните грамм??тические основы предложений. 1.Дождь в..сит,как дымчатые пряди...
Геометрия
Сумма двух сторон треугольника 72дм, третья сторона на 18дм, меньше суммы двух сторон найдите периметр треугольника