Помогите с #145 срочно

Гость: Гость:

Вторым(~~~~~~,порядковое числительное) витязем был (какой?)славный(~~~~~~,прилагат,И.п.) Анатай-батыр. Он ничем никому не уступал,разве ростом чуть-чуть.Зато силой наделен был(какой?)самой(~~~определит.местоимен.),большой(~~~~,прилаг.Т.п.) Конь у него,как подобает батыру прозывался Октор-(какая?)гнедая(~~~~,прилаг.И.п.)стрела! Отец Анатая тоже был на (какой?)большой(~~~~,прилаг.П.п.) войне, в (каком?)далёком(~~~~,прилаг.П.п.) походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу (какую?)луноликую (~~~~,прилаг.В.п.) - Мырзакуль-Бийкеч.