Помогите с 3 заданиями 3 класс.Чет запутались
Математика
Помогите с 3 заданиями 3 класс.Чет запутались
Ответ(ы):
Гость:
1) (70+2):8= 72:8=9 2) (16-7)*5= 9*5=45 3) (6*7)-(2*7)=42-14=28 4) (56:7)*5=8*5=40 5) (4*9):6=36:6=6 6) (14+7)-(21:7)= 21-3=18
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