Помогите с английским, плз задача на картинке!

Английский язык
Помогите с английским, плз задача на картинке!
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Гость:
D1, F2, E3, J4, G5, C6, H7, I8, A9, B10
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