Помогите с английским, плз задача на картинке!
Английский язык
Помогите с английским, плз задача на картинке!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D1, F2, E3, J4, G5, C6, H7, I8, A9, B10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В ноябре 1940 г. Гитлер говорил Молотову: «После завоевания Англии Британская импер??я будет разделена как гигантское, разбросанное по всему миру, ...
Окружающий мир
3 класс упражнение 1 тема превращения и круговорот воды наш неутомимый Попугай снова составил кроссворд все слова в нём ------- вода Как она любит ...