Рефират про древнего человека

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РефЕрат! Где жили древнейшие людиВсе мы знаем о том, что древнейшие люди жили в пещерах, отсюда и их второе название – «пещерный человек». Однако пещера служила домом для древних людей совсем не долго, со временем пещеры превратились в примитивные культовые помещения, где проводились обряды магии и погребались усопшие.Во времена раннего палеолита, древнейшие люди строили свои жилища из веток деревьев, а для надежности, обкладывали их основание камнями. Очень часто в качестве строительного материала выступали кости мамонтов, убитых во время охоты. Вместо крыши такие хижины покрывались шкурами. Кожа хорошо противостояла ветру и дождю.Во времена завершения Ледникового периода, люди начали строить жилища из бревен. Дома древнейших людей вмещали в себе около 15 человек. Жилища строились по кругу, в центре которого находился очаг. На северных территориях, дома часто имели вид полуземлянок, то есть частично углублялись в землю.Внешность древнейших людейДревнейшие люди обладали внешностью, которая была близка к внешности современного человека, но еще сохранила многие общие признаки с животными. Средний рост Древнейших людей составлял приблизительно 1.6 м. Они были обладателями прямой походки, что отличало их от животных.Строение черепа – архаическое: лобовая часть была значительно меньшей, нежели челюстная, надглазничные валики выступали, подбородок в большинстве случаев был скошенным. Руки древнейших людей оставались удлиненными.У азиатских древнейших людей общий объем мозга значительно превышал объемы мозга работающих людей. Именно они стали предшественниками неандертальцев (давних людей, которые пришли на смену древнейшим).География расселения древнейших людейСогласно исследованиям, древнейшие люди впервые появились на территории Восточной Африки. Приблизительно 1.8 млн. лет назад древнейшие люди переместились на земли Ближнего Востока, и широко распространились по благоприятным для жизни территориям Евразии.Древнейшие люди расселялись также по всех землях Старого Света. Существование в разных географических условиях способствовало делению древнейших людей на различные подвиды. Древние люди, которые проживали на территории Евразии, быстрее начали преодолевать следующую ступеньку эволюции по сравнению со своими африканскими и ближневосточными сородичами.