В ноябре 1940 г. Гитлер говорил Молотову: «После завоевания Англии Британская импер??я будет разделена как гигантское, разбросанное по всему миру, обанкротившееся имение площадью 40 миллионов квадратных километров. В этом обанк...
История
В ноябре 1940 г. Гитлер говорил Молотову: «После завоевания Англии Британская импер??я будет разделена как гигантское, разбросанное по всему миру, обанкротившееся имение площадью 40 миллионов квадратных километров. В этом обанкротившемся имении русские получат доступ к незамерзающему океану». Тем не менее переговоры не привели к новому разделу мира. Как вы думаете, почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да не собирался Гитлер никогда в жизни ни с кем делиться. Все эти демагогии и переговоры он вел лишь с одной целью расположить к себе противника, усыпить его бдительность и умело воспользоваться в дальнейшем его недоумением. Его цели и планы были «железными» - завоевать весь мир, подчинить себе все страны. Овладеть мировым господством – мечта всей его жизни!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
3 класс упражнение 1 тема превращения и круговорот воды наш неутомимый Попугай снова составил кроссворд все слова в нём ------- вода Как она любит ...