Помогите с белорусским.пожалуйста!!!упрожнение 242

Гость: Гость:

Прыморскі - мора (прыстаўка пры, суфікс ск) настольны - стол (прыстаўка на, суфікс н) бязмежны - мяжа (прыстаўка бяз, суфікс н) пералесак - лес (прыстаўка пера, суфікс ак) прыбярэжны - бераг (прыстаўка пры, суфікс н) зрэдку - рэдкі (прыстаўка з, суфікс у) "Каласы пад сярпом тваім" - мая настольная кніга. Перад намі раскінулася бязмежнае поле. Зрэдку я езжу ў родны горад да сваіх бацькоў.