Помогите с докладом человек познает мир.Пожалуйста 3 класс

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Человек очень давно ищет ответ на вопрос: как он познает мир? Почему этот вопрос так для него важен? Дело в том, что условием сохранения человека как вида на Земле является изменения человека, которые опережают изменения окружающей среды. Человек не достиг бы того уровня цивилизации, если бы не изменил своих отношений с природой и себе подобными. Следуя за природными изменениями, он подвергался опасности полного исчезновения, как это произошло, например, с динозаврами. Выбрав другую жизненную стратегию, он столкнулся с необходимостью на основе имеющейся информации о мире, целенаправленно его изменять с целью своего сохранения и развития. Но, имея только информацию невозможно адекватно реагировать на происходящие изменения динамически развивающегося мира. Необходимо знание. ИНФОРМАЦИЯ – любой след воздействия на субъекта. ЗНАНИЕ – навык и умение свободного и достоверного оперирования определеннойинформацией с помощью мышления. Так началось развитие мыслящего тростника – человека. Что было у человека, чтобы выстоять в борьбе за жизнь? Мозг и опыт, сын ошибок трудных. Опыт учит нас, что одно явление следует за другим. Не более. Он не открывает причинно-следственной связи. Так, восход солнца и закат солнца в разные периоды человеческой истории объяснялся по-разному, что лишний раз доказывает два момента. Во-первых, объяснение причинно-следственной связи обусловлено общей картиной мира, представлением об устройстве мироздания. С ростом объема знания о мире и о себе человек меняет общее представление об устройстве мира. Во-вторых, практическая деятельность человека актуализировала потребность в получении достоверного знания, т. к. на его основе решение проблемы сохранения и развития человеческого сообщества было возможно. Итак, человеку необходим был достаточно мощный инструмент для обработки разнородной информации, мозг. И нужен был опыт. Но самое главное ему необходима была способность целенаправленного мышления, т. е. способность к познанию. Познание мира не сводится только к восприятию предметов и явлений, их чувственному отражению. Познание означает выявление в отражаемых предметах или явлениях некоторых существенных признаков, на основании которых строится общее представление данных предметов или явлений. Однако стоит обратить внимание, что общее представление о предметах, явлениях выражается в разных формах. В форме образа, как единице мышления, построенной на принципе свободных ассоциативных связей, общее представление представлено в искусстве. Ребенок, начиная познавать окружающий мир, оперирует образами. Постепенно он уточняет информацию и научается оперировать словом, выстраивать логические связи, т. е. осваивает человеческую речь. В этом обобщении ему помогает другой исторический опыт обобщения – понятие. Понятие – исходная единица осознаваемого уровня мышления. Оно отличается от образа логической обработкой информации. Образ первичный опыт обобщения информации. Он является единицей неосознаваемого уровня мышления. И по своей сути субъективен, т. е. всегда открыт для домысливания. Без этого не было бы живописи, поэзии, вообще искусства. Но человеку нужен был не только субъективный опыт обобщения, но и объективный опыт, который можно передавать, развивать. Формой такого опыта является понятийное мышление, которое позволяет общепонятным и логически достоверным образом отображать в мышлении, общении с себе подобными выявленные связи и отношения между явлениями и предметами мира.