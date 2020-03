Помогите с информатикой, задание на фото

Гость: Гость:

Для решения задачи написана программа, в которую вставлены операторы вывода с целью трассировки. // PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 function G(n:integer):integer; forward; function F(n:integer):integer; begin Writeln('Вход в F(',n,')'); if n=1 then Result:=1 else Result:=F(n-1)-G(n-1); Writeln('Выход из F(',n,') со значением ',Result) end; function G(n:integer):integer; begin Writeln('Вход в G(',n,')'); if n=1 then Result:=1 else Result:=F(n-1)+G(n-1); Writeln('Выход из G(',n,') со значением ',Result) end; begin Writeln('РЕЗУЛЬТАТ: ',F(5)/G(5)) end. Результат выполнения программы (трассировочная таблица) Вход в F(5) Вход в F(4) Вход в F(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из G(3) со значением 2 Выход из F(4) со значением -4 Вход в G(4) Вход в F(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из G(3) со значением 2 Выход из G(4) со значением 0 Выход из F(5) со значением -4 Вход в G(5) Вход в F(4) Вход в F(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из G(3) со значением 2 Выход из F(4) со значением -4 Вход в G(4) Вход в F(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из G(3) со значением 2 Выход из G(4) со значением 0 Выход из G(5) со значением -4 РЕЗУЛЬТАТ: 1 Вариант с хранением данных // PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 var RF,RG:array[-100..100] of integer; function G(n:integer):integer; forward; function F(n:integer):integer; begin Writeln('Вход в F(',n,')'); if RF[n]<>777 then Result:=RF[n] else begin if n=1 then Result:=1 else Result:=F(n-1)-G(n-1); RF[n]:=Result end; Writeln('Выход из F(',n,') со значением ',Result) end; function G(n:integer):integer; begin Writeln('Вход в G(',n,')'); if RG[n]<>777 then Result:=RG[n] else begin if n=1 then Result:=1 else Result:=F(n-1)+G(n-1); RG[n]:=Result end; Writeln('Выход из G(',n,') со значением ',Result) end; begin for var i:=-100 to 100 do begin RF[i]:=777; RG[i]:=777 end; Writeln('РЕЗУЛЬТАТ: ',F(5)/G(5)) end. Результат выполнения программы Вход в F(5) Вход в F(4) Вход в F(3) Вход в F(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Вход в F(1) Выход из F(1) со значением 1 Вход в G(1) Выход из G(1) со значением 1 Выход из G(2) со значением 2 Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Вход в F(2) Выход из F(2) со значением 0 Вход в G(2) Выход из G(2) со значением 2 Выход из G(3) со значением 2 Выход из F(4) со значением -4 Вход в G(4) Вход в F(3) Выход из F(3) со значением -2 Вход в G(3) Выход из G(3) со значением 2 Выход из G(4) со значением 0 Выход из F(5) со значением -4 Вход в G(5) Вход в F(4) Выход из F(4) со значением -4 Вход в G(4) Выход из G(4) со значением 0 Выход из G(5) со значением -4 РЕЗУЛЬТАТ: 1