Помогите с решением пожалуйста (задача в файле)
Информатика
Помогите с решением пожалуйста (задача в файле)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На паскале. var i,a,b,c:longint; begin readln(a); readln(b); c:=0; for i:=a to b do if i mod 2=0 then c:=c+1; writeln(c); end.
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