Помогите с третим примером !!! с объяснением пожалуйста!!!!
Математика
Помогите с третим примером !!! с объяснением пожалуйста!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ будет 4 13/13=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна компания обещает на каждый вложеный рубль через 10лет выплатить 20092009200920102010 р??блей а другая компания 20102010201020092009 рублей. В ...
Литература
Английский язык
Помогите вставить,на ваш выбор! Что из того, что любят делать Хелен, Майк, и их друз??я, умеете или не умеете делать вы? 1)ride a bicycle 2)sw...